Неизвестные напали на правоохранителей в Ингушетии

Магас, 17 августа. Группа неизвестных напала на сотрудников правоохранительных органов в районе населенного пункта Галашки в Ингушетии, сообщил источник. По его словам, инцидент произошел вечером в понедельник.

«Произошло боестолкновение между сотрудниками правоохранительных органов и неизвестными», — сообщил источник ТАСС.

По его словам, территория, где произошло нападение на силовиков, оцеплена.

Другой источник агентства подтвердил, что в районе села Галашки была слышна перестрелка.

На представителей каких именно силовых структур напали неизвестные, не уточняется. Также пока нет информации о пострадавших.