Амстердам, 17 августа. Политический эксперт из Нидерландов Эрик ван де Бик высказался о расследовании дела о катастрофе малайзийского пассажирского самолета Boeing-777, который в 2014 году потерпел крушение в Донбассе. На своей странице в Twitter он обратил внимание на сразу несколько несостыковок, которые почему-то не вызвали у Совместной следственной группы (ССГ) серьезных вопросов.

Ван де Бик указал на статью украинского блогера Анатолия Шария о крушении рейса MH17. В своем материале Шарий заметил, что Служба безопасности Украины (СБУ) подделала данные, которые якобы доказывают «причастность» России и Донецкой народной республики к катастрофе малайзийского Boeing. Блогер заявил, что у него есть флешка с записанным допросом одного из командующих ДНР Игоря Безлера.

На записи Безлер заявил следствию, что не имеет отношения к трагедии MH17. Он добавил, что запись, которая была предоставлена Киевом, является подлинной, но специалисты СБУ совершили подлог, передав ССГ обрезанную пленку. Представитель ДНР заявил, что на оригинальной аудиодорожке речь идет об украинском Су-25, а не о лайнере MH17. Это, в свою очередь, значит, что Киев попросту подделал доказательства причастности России и ДНР к катастрофе малайзийского Boeing.

Ван де Бика впечатлил подлог доказательств СБУ. Он предупредил, что подобная фальсификация со стороны Киева может грозить для Украины серьезными последствиями. Обрезанная аудиозапись говорит о том, что СБУ решили провести общественность и следствие по делу MH17.

#MH17 Spectacular. If the leaked Bezler intercept is genuine this could mean two things: 1) Ukrainian secret service SBU did not only trick the public, it also tricked the Dutch public prosecutor; 2) The Dutch public prosecutor is covering up for SBU's trickery. https://t.co/oshWglEfhG