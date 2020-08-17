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Эксперт предупредил Киев о серьезных последствиях из-за подлога в деле MH17

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Эксперт предупредил Киев о серьезных последствиях из-за подлога в деле MH17

Амстердам, 17 августа. Политический эксперт из Нидерландов Эрик ван де Бик высказался о расследовании дела о катастрофе малайзийского пассажирского самолета Boeing-777, который в 2014 году потерпел крушение в Донбассе. На своей странице в Twitter он обратил внимание на сразу несколько несостыковок, которые почему-то не вызвали у Совместной следственной группы (ССГ) серьезных вопросов.

Ван де Бик указал на статью украинского блогера Анатолия Шария о крушении рейса MH17. В своем материале Шарий заметил, что Служба безопасности Украины (СБУ) подделала данные, которые якобы доказывают «причастность» России и Донецкой народной республики к катастрофе малайзийского Boeing. Блогер заявил, что у него есть флешка с записанным допросом одного из командующих ДНР Игоря Безлера. 

Эксперт предупредил Киев о серьезных последствиях из-за подлога в деле MH17

На записи Безлер заявил следствию, что не имеет отношения к трагедии MH17. Он добавил, что запись, которая была предоставлена Киевом, является подлинной, но специалисты СБУ совершили подлог, передав ССГ обрезанную пленку. Представитель ДНР заявил, что на оригинальной аудиодорожке речь идет об украинском Су-25, а не о лайнере MH17. Это, в свою очередь, значит, что Киев попросту подделал доказательства причастности России и ДНР к катастрофе малайзийского Boeing.

Ван де Бика впечатлил подлог доказательств СБУ. Он предупредил, что подобная фальсификация со стороны Киева может грозить для Украины серьезными последствиями. Обрезанная аудиозапись говорит о том, что СБУ решили провести общественность и следствие по делу MH17.

«Впечатляюще. Если утечка информации о перехвате Безлера подлинна, это может означать две вещи: 1) украинская спецслужба СБУ не только обманула общественность, но и обманула голландского прокурора; 2) голландский прокурор прикрывает обман СБУ», – цитирует эксперта «ПолитРоссия».

Ранее доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин высказался о новых данных в деле MH17, которые были предоставлены нидерландскими СМИ. Он указал, что эти сведения придают еще больше неопределенности и отдаляют поиск истины в данном деле.

Источник: Аккаунт Эрика ван де Бика в Twitter
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