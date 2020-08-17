Два брата погибли при падении с высоты в Таганроге

Ростов-на-Дону, 17 августа. Два малолетних ребенка погибли при падении с шестого этажа жилого дома в Таганроге, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По предварительным данным, два брата двух и трех лет, оставшиеся без присмотра родителей, облокотились на москитную сетку. Один из детей скончался на месте происшествия, второй, несмотря на оказанную медицинскую помощь, умер в больнице. Трагедия произошла в понедельник.

На месте работают следователи и криминалисты. Обстоятельства гибели двух несовершеннолетних детей будут установлены в ходе расследования.