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Два брата погибли при падении с высоты в Таганроге

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В Таганроге два малолетних ребенка выпали из окна

Ростов-на-Дону, 17 августа. Два малолетних ребенка погибли при падении с шестого этажа жилого дома в Таганроге, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По предварительным данным, два брата двух и трех лет, оставшиеся без присмотра родителей, облокотились на москитную сетку. Один из детей скончался на месте происшествия, второй, несмотря на оказанную медицинскую помощь, умер в больнице. Трагедия произошла в понедельник.

На месте работают следователи и криминалисты. Обстоятельства гибели двух несовершеннолетних детей будут установлены в ходе расследования.  

Источник: Пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области
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