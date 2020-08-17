Президент Португалии спас двух тонущих девушек на каноэ

Лиссабон, 17 августа. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза спас двух тонущих девушек во время отдыха в Агларве.

По данным местных СМИ, девушки плыли на каноэ, но внезапно оно перевернулось. 71-летний де Соуза бросился на помощь. Политик подплыл к ним и помогал держаться на плаву. Вскоре на помощь всем троим подоспел человек на гидроцикле. В результате инцидента никто не пострадал.

После президент рассказал, что девушки отдыхали на другом пляже, но их унесло сильным течением.

«Они перевернулись, наглотались воды и не могли ни перевернуть каное, ни залезть на него, ни плыть», — цитирует его портал 20minutos.

Де Соуза также выразил благодарность гидроциклисту за то, что он тоже пришел им на помощь.

Как уточняют местные СМИ, разные территории Португалии президент посещал во время своего отпуска для развития туризма. Эта отрасль получила сильный удар из-за пандемии коронавируса.