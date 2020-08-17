Муж Легкоступовой рассказал о необычной последней просьбе певицы

Москва, 17 августа. Певица Валентина Легкоступова просила сжечь ее тело после смерти и развеять часть праха с яхты над Атлантическим океаном. Об этом сообщил ее вдовец, яхтсмен Юрий Фирсов.

Последний муж артистки спустя три дня после ее ухода из жизни пришел в студию ток-шоу «Прямой эфир», где рассказал, что в 54 года исполнительница увлеклась новым видом спорта, после чего и стала его супругой в Сочи. День смерти жены Фирсов самым страшным.

Мужчина подчеркнул, что не поднимал на нее руку, и продолжил настаивать на ранее озвученной версии событий: певица поскользнулась в ванной и ударилась, но не придала этому значения, поэтому еще три дня они жили прежней жизнью, пока ей не стало хуже.

«Валечка… Родители меня предупреждали: «Юра, не вздумайте выпивать вместе», — признался он на телевидении.

Вдовец публично корил себя за то, что «разрешил» супруге пить с ним вопреки родительским наставлениям, а затем рассказал о ее необычном желании.

«Валя просила сжечь ее, чтобы я лично развеял ее пепел над Тенерифе с яхты. Она попросила часть праха оставить, часть развеять. Она постоянно говорила, что у нее сильные боли, поэтому просила, чтобы ее прах развеяли. Она просила меня об этом, клянусь», — повторился яхтсмен.

Его слова многие присутствующие в студии восприняли с недоверием, поскольку сочли странным, что в свои годы Легкоступова, которая к тому же обрела в браке долгожданное счастье, могла задумываться о смерти.

Легкоступовой не стало днем 14 августа, об этом сообщила ее дочь. Артистка умерла в московской больнице после нескольких дней пребывания в коме. В сознание она так и не пришла.

За неделю до смерти звезда попала в медучреждение с травмой головы и многочисленными синяками и ушибами из своей столичной квартиры, где на протяжении длительного времени выпивала с супругом. Тот заявил, что отношения к увечьям жены не имеет.

Близкая подруга Легкоступовой певица Ольга Зарубина не поверила в слова Фирсова. По ее мнению, в его истории о травме супруги все очень «мутно».