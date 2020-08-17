Немецкие СМИ раскрыли тактику США против «Северного потока — 2»

Берлин, 17 августа. США пытаются сорвать реализацию российского проекта «Северный поток — 2», используя ту же тактику, что и в отношении иранской ядерной программы. Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.

В 2018 году Вашингтон вышел из соглашения между США, ЕС и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) с Ираном, которое регулировало мирное использовании ядерной энергии Тегераном. При этом Евросоюз отказался выходить из иранской ядерной сделки, после чего власти США пригрозили штрафами и санкциями всем европейским компаниям, которые сотрудничают с Ираном.

США используют аналогичную тактику в борьбе с проектом «Северный поток — 2». При этом в случае с «Северным потоком — 2» Вашингтон пытается помешать ведению бизнеса на территории ЕС, что означает фактическое вмешательство в энергетический рынок Евросоюза.

Напомним, в январе 2020 года строительство газопровода «Северный поток — 2» было временно приостановлено из-за санкций США. Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении европейских компаний, которые осуществляли строительство газопровода.

В июле 2020 года Конгресс США одобрил законопроект о расширении санкций против «Северного потока — 2». Ограничительные меры затронули компании, которые оказывают страховую и юридическую поддержку, а также портовые услуги строителям газопровода.

В начале августа американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили письмо руководству немецкого порта «Мукран». В послании сенаторов отмечалось, что оказание логистической поддержки строителям «Северного потока — 2» подвергает порт «Мукран» угрозе санкций со стороны США.

Российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. США и некоторые страны ЕС выступают против строительства газопровода. Германия и большая часть европейских государств поддерживают реализацию проекта.