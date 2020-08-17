Галустян попал в больницу из-за болей в сердце

Москва, 17 августа. Известный шоумен, юморист и актер Михаил Галустян обратился к московским врачам за помощью. Бывший участник КВН попал в больницу из-за жалоб на боли в области сердца, передает Telegram-канал «112».

«У юмориста диагностировали нестабильную стенокардию. Состояние актера стабильное», — говорится в сообщении.

Напомним, что Галустян в октябре отметит 41-летие. Вместе с женой Викторией он воспитывает двух дочерей — Эстеллу и Элину.

В настоящее время юморист готовится к выходу собственной книги, которая должна появиться на прилавках уже этой осенью. Идея написать автобиографию с художественными элементами появилась у него после юбилея.

Галустян заинтриговал фанатов заявлением о том, что на страницах произведения, содержащего 18 глав, раскрыл сразу несколько важных личных секретов, которыми до сих пор ни с кем не делился. Комик однако уже выдал одну тайну — впервые назвал свое настоящее имя.

Отметим, что последние месяцы выдались для актера далеко не простыми. Например, обанкротилась его компания под названием «Вайзерлайф». Фирма проработала всего около года. Предполагалось, что она будет разрабатывать приложения для мобильных гаджетов, однако так ничего и не смогла выпустить.