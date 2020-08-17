Японцы недовольны отменой поездок на Курилы из-за пандемии

Москва, 17 августа. Японские туристы не смогут посетить Курильские острова до конца года. Программа безвизового обмена остановлена из-за пандемии коронавируса.

Издание Yahoo News Journal сообщает, что жителями страны восходящего солнца в текущем году планировалось 19 поездок на Курильские острова. Японцы посещают так называемые «северные территории», по программе безвизовых обменов. Ранее в Токио было принято решение приостановить программу до конца текущего года, чтобы не подвергать туристов риску заражения коронавирусом.

Японцы остались разочарованы решением властей. Пользователи социальных сетей сетуют, что «бесхребетная» политика властей не оставит шанса на возвращение Курил в состав Японии.

«Остается только война. Если СМИ слышат слово «война», тут же поднимают шум, но я хочу спросить у них — разве есть другой способ возврата?» — задается вопросом пользователь под ником Ict.

«О «северных территориях», вероятно, можно забыть. Бесхребетная политика в конце концов разрушит Японию», — добавляет Mas.

«Нереально, что они вернут острова», — подводит итог Tak.

Другие пользователи сети пытались объяснить согражданам, что отмена программы временна, однако поддержки не нашли.

Программа безвизового обмена ежегодно согласовывается между Москвой и Токио. Поездки туристов в двух направлениях начались в 1992 году. За это время около 8 тысяч жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан побывали в Японии. Южную часть Курил посетили более 18 тысяч японцев.

Курильский вопрос остается нерешенным уже несколько десятилетий. Власти Японии претендуют на Южные Курилы (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хамобаи), которые в 1945 году вошли в состав СССР, а в настоящее время являются территорией России и входят в состав Сахалинской области. После открытия на острове Кунашир аварийно-спасательного центра МЧС России, японской стороной были устроены акции протеста. В ответ в посольстве России в Японии заявили, что «мы имеем полное право осуществлять на своей территории любую деятельность в соответствии с нашим законодательством».