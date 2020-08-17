Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом

Москва, 17 августа. Повторное заражение SARS-CoV-2 может произойти через два-три месяца после выздоровления, считает иммунолог, гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарств Николай Крючков.

Он объяснил, что повторное заражение зависит от уровня антител в организме пациента. По его словам, у лиц, перенесших коронавирусную инфекцию, уровень антител становится слишком маленьким уже через два-три месяца. Но сейчас остается неясным, как это происходит.

«Коронавирус никуда не ушел, заразиться абсолютно реально», — передает радиостанция «Говорит Москва» слова Крючкова.

Эксперт также напомнил, что несмотря на снижение темпов распространения опасной инфекции в Москве, в некоторых регионах России складывается иная ситуация. По его словам, если процент потенциально заразившихся коронавирусом людей в другом регионе выше, то и вероятность подцепить инфекцию увеличивается.

В конце июля глава Владимирской области Владимир Сипягин сообщил о повторном заражении медицинского работника коронавирусной инфекцией. По его словам, медик, который дважды заболел вызванной SARS-CoV-2 пневмонией, уже вылечился и вернулся на работу.

Первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, напомнил НСН. Как указал Infox.ru, в мире выявлено более 20 млн случаев COVID-19.