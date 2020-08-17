В Госдуме рассказали об адресных выплатах россиянам с детьми



Москва, 17 августа. Вопросу социальной поддержки нуждающимся россиянам всегда уделяется самое пристальное внимание, именно благодаря этому стали возможны выплаты семьям с детьми во время пандемии, заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

По словам парламентария, финансовая подушка безопасности была сформирована в стране, когда о коронавирусе еще никто не думал. Благодаря этому в июне и июле родители с детьми в возрасте от трех до 16 лет получили по 10 тысяч рублей.

«Как потом показала история, именно благодаря тем средствам, которые были накоплены, удалось в кризисное время оказать помощь и пострадавшим секторам экономики, и семьям с детьми, и всем, кто нуждается», – отметил Нилов в комментарии «Политэксперту».

Как отмечает издание, меры по поддержке россиян с детьми президент РФ Владимир Путин анонсировал еще в январе. В среднем по стране выплата составляет порядка 5,5 тыс. рублей, но точная сумма зависит от региона.

Нилов поддержал продолжение финансовой помощи, но уточнил, что выплаты должны быть адресными. Он пояснил, что в июне и в июле деньги получили семьи с детьми не только с низким, но и с высоким достатком, и многие родители добровольно отказались от выплат.

По мнению Нилова, деньги, которые были не растрачены, стоит аккумулировать на оказание дальнейшей адресной помощи.

«Не просто рассматривать как неиспользованные суммы и возвращать в бюджет. А именно использовать для реализации новых задач и решений в социальной сфере», — подчеркнул он.

Депутат убежден, что необходимость в поддержке не пропадет. Кроме того, могут понадобиться стимулирующие меры для решения демографической проблемы или жилищного вопроса для многодетных семей.

Парламентарий отметил, что сейчас, когда эпидемиологическая обстановка постепенно нормализуется, поэтому стоит серьезно рассмотреть вариант сделать помощь именно адресной.

«Если будет вторая волна – это один разговор. Если не будет – другой. Надо исходить из актуальности проблем», – объяснил Нилов.

Депутат также обратил внимание, что на размер суммы влияет множество факторов, и учитывать нужно комплекс показателей, а не каждый по отдельности.