МИД РФ указал на опасные последствия наращивания присутствия США в Польше

Москва, 17 августа. Наращивание военного присутствия США в Польше способствует эскалации напряженности у западных границ России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с принятием соглашения об увеличении числа американских солдат в европейском государстве.

Захарова предупредила, что увеличение боевого контингента США в данном случае не решает проблему безопасности. Оно лишь обостряет и без того непростую обстановку у западных границ РФ и грозит опасными последствиями — ростом напряженности и рисков непреднамеренных инцидентов.

«Заверения натовской стороны в том, что речь идет о якобы незначительном и ротационном характере усилений воспринимаем не иначе, как попытки исказить действительность — реализация американо-польского соглашения позволит качественно укрепить наступательный потенциал сил США в Польше», — приводятся ее слова на сайте МИДа.

Дипломат указала, что данное соглашение не стало неожиданностью — оно формализовало достигнутые в прошлом году договоренности лидеров США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды. По ее словам, документ полностью отвечает установкам последних саммитов НАТО, закрепивших курс на «сдерживание» России.

Он также свидетельствует о создании «разделительных линий» и нагнетании напряженности в Европе при отказе от совместной работы по выполнению задачи, закрепленной в документах ОБСЕ после окончания «холодной войны», — формированию на континенте общего пространства сотрудничества и доверия.

В субботу, 16 августа, госсекретарь США Майк Помпео и глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак подписали соглашение, которое сделало сотрудничество двух стран в военной сфере еще более тесным. В документе закладываются основы для дополнительного наращивания американского военного присутствия на польской территории. В европейскую страну планируется направить еще тысячу солдат США в дополнение к уже дислоцированным там 4,5 тыс. человек.

Эксперты китайского издания Sohu считают, что увеличение численности группировки американских военных может спровоцировать развал НАТО и вызовет жесткую реакцию со стороны Москвы.