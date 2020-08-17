Бутина объяснила смысл борьбы Трампа с TikTok и СП-2

Санкт-Петербург, 17 августа. Член Общественной палаты РФ Мария Бутина назвала борьбу президента США Дональда Трампа с TikTok и «Северным потоком — 2» частью стратегии для достижения мирового господства. Смысл действий главы Белого дома она объяснила в эфире медиацентра «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Бутина прокомментировала намерение главы Белого дома запретить в США приложение TikTok, принадлежащее китайской компании ByteDance.

«Трамп не запретил TikTok, он хуже сделал: он сказал, что TikTok будет запрещен, если его не купит компания США и часть денег от этой сделки не отдадут американскому государству», — акцентировала она.

По ее словам, борьбу Трампа с TikTok можно сравнить с борьбой против «Северного потока — 2».

«США в данном случае тоже пытаются заработать. Вопрос не в том, что Америка переживает о защите данных граждан. У них существуют целые агентства, и они постоянно нарушают закон о тайне переписки. Об этом нам рассказывали не раз очевидцы, которые принимали в этом участие. Я имею в виду Сноудена (Эдвард Сноуден, экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. — Прим. ФАН). Они переживают не за информацию своих людей, они переживают за свой кошелек. И за возможности удержаться у власти и сохранить контроль над мозгами своих людей. Американцев раздражает в TikTok то, что они не могут это контролировать, не могут ввести там свою цензуру и запретить недружественные им публикации и телеканалы, как они это делают с российскими телеканалами. Что касается «Северного потока — 2», то здесь такая же ситуация. Они хотят быть гегемоном, и на это все ориентировано», — считает Бутина.

По ее словам, все разговоры о конкуренции, намерении США продавать собственный газ в Европу — пустые слова для отвода глаз.