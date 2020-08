Российский музыкант потребовал от Little Big 11 млн рублей за плагиат

Москва, 17 августа. Один из основателей музыкального коллектива Hard Bass School Валь Толетов подал в суд на российскую рейв-группу Little Big за плагиат.

По словам Толетова, группа Little Big использовала в своем творчестве ключевые элементы из его композиций «Pop on the top» и «Слэмятся пацаны». Музыкант обратился в суд с иском о защите авторских прав. Артист намерен взыскать с коллег 11,7 миллиона рублей.

Стоит отметить, что ранее Little Big заподозрили в плагиате песен американской поп-группы Black Eyed Peas. Пользователи социальной сети TikTok обратили внимание, что принадлежащие российской группе песни Go Bananas и UNO очень похожи на композицию Humps, авторами которой являются участники Black Eyed Peas.

Напомним, Little Big должны были представить Россию на ежегодном песенном конкурсе «Евровидении», однако из‑за пандемии коронавируса конкурс перенесли на следующий год. В 2021 году Little Big, как и все остальные участники, выступят примут участие в конкурсе, но уже с другой песней.