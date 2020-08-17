Kia показала фото обновленного Rio для России

Москва, 17 августа. Корейская компания Kia показала изображение обновленного седана Rio для российского рынка. Фото опубликовала пресс-служба автопроизводителя.

В компании отметили, что седан создан эксклюзивно для России, при его разработке учитывались отзывы российских водителей.

Новый Rio получил более динамичный и агрессивный дизайн. Передний и задний бамперы стали рельефнее, а фирменная решетка радиатора получила новые очертания. В компании новую решетку прозвали «улыбкой тигра».

Кроме того, изменения коснулись и фар ― в их корпус встроили контурные «лезвия» светодиодов. Новый Rio получил более широкий воздухозаборник, а возле него появились декоративные треугольные элементы. Габаритная длина машины увеличилась на 20 миллиметров по сравнению с прежней моделью.

В компании обратили внимание и на новую антенну в форме «акульего плавника», которая окрашена в черный цвет. Еще одной отличительной чертой обновленного Rio стали светодиодные фонари с особой «матричной» графикой.

Ранее стало известно, что Kia Rio стал самой популярной моделью у россиян с АКП. За шесть месяцев 2020 года было куплено более 28 тысяч авто этой модели.