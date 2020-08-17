В Совфеде рассказали, чем ответит ОДКБ на интервенцию НАТО в Белоруссию

В случае военного вмешательства НАТО Россия защитит Белоруссию по линии ОДКБ, заявил ФАН сенатор Владимир Джабаров. Таким образом он ответил на заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что НАТО не представляет угрозы для Белоруссии, поддерживает ее независимость и суверенитет.

«НАТО не представляет угрозы для Белоруссии и не наращивает своего присутствия в регионе. Мы остаемся бдительными, ограничиваемся обороной и готовы сдерживать любую агрессию против союзников по НАТО. Мы поддерживаем суверенную и независимую Белоруссию», — сообщил генеральный секретарь военно-политического блока.

Накануне белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что войска Альянса активно наращивают военную мощь на границах страны. В НАТО в свою очередь заявили, что не усиливают военного присутствия в Восточной Европе, но внимательно следят за развитием ситуации в Белоруссии.

По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, «в своем заявлении белорусский лидер прав, так как на территории прибалтийских государств действительно появляются войска НАТО и американские солдаты».

«И армии, и военная техника приближаются к нашим границам и совершенно правильно Александр Григорьевич сказал, что натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. В этой ситуации господин Столтенберг скорее всего понимает, что Россия и Белоруссия — союзные государства и обе страны являются членами ОДКБ, соответственно, предусматривается взаимопомощь в любой острой ситуации. И если вдруг в НАТО попытаются применить какое-то силовое решение в белорусском направлении, то у организации будут большие проблемы», — заявил член Совфеда.

Собеседник ФАН выразил уверенность, что только конструктивный диалог между властью и митингующими позволит сохранить государственность, подготовить новую Конституцию, провести политическую реформу и спокойно жить дальше.

«Я надеюсь, что Североатлантический альянс не вынашивает планы по использованию сложной политической ситуации внутри Белоруссии в своих целях. Там все же есть думающие люди, которые знают, что это очень опасная вещь и понимают, что в случае, если они попытаются использовать военную силу против Белоруссии, столкнутся с Россией. Наши президенты уже об этом сказали, а каштаны для деструктивной белорусской оппозиции никто из огня таскать не будет», — заключил Джабаров.

Напомним, лидер Белоруссии Александр Лукашенко во время своего выступления перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что президентские выборы могут состояться после внесения изменений в Конституцию страны. По его словам, в настоящее время идет работа над текстом нового основного закона государства. Белорусский лидер также добавил, что ранее он отверг два варианта Конституции, так как они практически не отличались от нынешнего.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Позднее Тихановская заявила, что не признает результаты выборов.

После завершения голосования в Белоруссии начались массовые протестные акции. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона митингующих.