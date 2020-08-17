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В Совфеде рассказали, чем ответит ОДКБ на интервенцию НАТО в Белоруссию

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Джабаров предостерег НАТО от военного вмешательства Альянса в Белоруссию

В случае военного вмешательства НАТО Россия защитит Белоруссию по линии ОДКБ, заявил ФАН сенатор Владимир Джабаров. Таким образом он ответил на заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что НАТО не представляет угрозы для Белоруссии, поддерживает ее независимость и суверенитет.

«НАТО не представляет угрозы для Белоруссии и не наращивает своего присутствия в регионе. Мы остаемся бдительными, ограничиваемся обороной и готовы сдерживать любую агрессию против союзников по НАТО. Мы поддерживаем суверенную и независимую Белоруссию», — сообщил генеральный секретарь военно-политического блока.

Накануне белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что войска Альянса активно наращивают военную мощь на границах страны. В НАТО в свою очередь заявили, что не усиливают военного присутствия в Восточной Европе, но внимательно следят за развитием ситуации в Белоруссии. 

Александр Лукашенко

По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, «в своем заявлении белорусский лидер прав, так как на территории прибалтийских государств действительно появляются войска НАТО и американские солдаты».

«И армии, и военная техника приближаются к нашим границам и совершенно правильно Александр Григорьевич сказал, что натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. В этой ситуации господин Столтенберг скорее всего понимает, что Россия и Белоруссия — союзные государства и обе страны являются членами ОДКБ, соответственно, предусматривается взаимопомощь в любой острой ситуации. И если вдруг в НАТО попытаются применить какое-то силовое решение в белорусском направлении, то у организации будут большие проблемы», — заявил член Совфеда.

Собеседник ФАН выразил уверенность, что только конструктивный диалог между властью и митингующими позволит сохранить государственность, подготовить новую Конституцию, провести политическую реформу и спокойно жить дальше.

«Я надеюсь, что Североатлантический альянс не вынашивает планы по использованию сложной политической ситуации внутри Белоруссии в своих целях. Там все же есть думающие люди, которые знают, что это очень опасная вещь и понимают, что в случае, если они попытаются использовать военную силу против Белоруссии, столкнутся с Россией. Наши президенты уже об этом сказали, а каштаны для деструктивной белорусской оппозиции никто из огня таскать не будет», — заключил Джабаров.

Саммит ОДКБ

Напомним, лидер Белоруссии Александр Лукашенко во время своего выступления перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что президентские выборы могут состояться после внесения изменений в Конституцию страны. По его словам, в настоящее время идет работа над текстом нового основного закона государства. Белорусский лидер также добавил, что ранее он отверг два варианта Конституции, так как они практически не отличались от нынешнего.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Позднее Тихановская заявила, что не признает результаты выборов.

После завершения голосования в Белоруссии начались массовые протестные акции. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона митингующих.

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