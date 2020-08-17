Матвейчук показал подписчикам новорожденного сына



Москва, 17 августа. Российский актер, композитор и певец Глеб Матвейчук стал отцом во второй раз. Фото с выписки из роддома он опубликовал в своем Instagram.

Супруга Матвейчука Елена Глазкова родила артисту сына. Долгожданного мальчика назвали Александром. На серии фото можно видеть певца с новорожденным сынишкой на руках в компании своей жены Елены и старшей дочери Алисы.

В честь рождения Александра звездная семья устроила торжественный прием. Главным украшением праздничного стола стал большой торт с героями российских мультиков – Змеем Горынычем и Добрыней Никитичем.

«Спасибо моя Елена за сынишку! «Светлая радость» во всех смыслах пришла в дом! Спасибо врачам», — написал артист.

В комментариях поклонники поздравили Матвейчука с прибавлением в семье, пожелав малышу крепкого здоровья и большого счастья в жизни. Пост о радостном событии, который произошел в семье Матвейчука, прокомментировали и знаменитости: Денис Клявер, Юнис Теймурханлы, Юсиф Эйвазов.

Ранее Глеб Матвейчук был женат на Анастасии Макеевой, но шестилетний брак не принес счастья супругам. Актриса призналась, что они с мужем долго пытались зачать ребенка, но из этого ничего не вышло. Сейчас же у Матвейчука появилась новая семья и супруга Елена, которая родила певцу двух долгожданных детей.