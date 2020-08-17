Монтян призвала объединиться РФ, Украину и Белоруссию

Киев, 17 августа. Киевский юрист Татьяна Монтян призвала Украину, Белоруссию и Россию объединиться, чтобы успешно противостоять коллективному Западу.

Юрист обратилась к ситуации в Белоруссии, где, по ее словам, сторонники оппозиции считают, что если свергнут белорусского лидера Александра Лукашенко, то смогут «сбросить любую последующую антинародную власть, в том числе и прозападную». Также говорили и украинцы, когда в стране в ходе государственного переворота был отстранен от власти президент Украины Виктор Янукович, указала Монтян.

Она убеждена, что коллективный Запад может победить только коллективный Восток, поэтому, как считает блогер, России, Белоруссии и Украине нужно объединиться.

«Я ничего не имею против, да, Лукашенко откособочил и отбокопорил, что аж майка заворачивается. Но альтернатива ему — это развал страны. Может как-то вы сами с ним разберетесь, без привлечения коллективного Запада? — сказала Монтян в своем видеоблоге. — Какой смысл отдавать страну [поборникам оппозиции]? У вас будет нацизм, беспредел, полный развал экономики. Потом разберетесь со своим Лукашенко, а сейчас не отдавайте [им] страну».

После президентских выборов Белоруссии начались протестные акции. Поводом стала победа Александра Лукашенко, который заручился поддержкой более 80% голосов избирателей. Глава государства, комментируя беспорядки в стране, считает, что в протестах заинтересованы внешние силы.