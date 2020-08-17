Любовница погибшего в ДТП с Ефремовым и адвокат актера поскандалили у суда

Москва, 17 августа. Новая встреча сторон по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым завершилась скандалом. Любовница погибшего в аварии с актером водителя Сергея Захарова и адвокат артиста Эльман Пашаев набросились друг на друга с взаимными претензиями перед камерами у здания суда.

Обе стороны в понедельник покинули суд неудовлетворенными: защитник Ефремова не смог добиться для своего подопечного прогулок в период домашнего ареста, а сожительница курьера — Ирина Стархова — так и не была признана потерпевшей. Вероятно, это отразилось на их настроении и эмоциональном состоянии, и диалог не сложился.

«На нее посмотришь, подумаешь — ангел. Но как она за спиной меня крыла матом, вы себе не представляете!» — заявил юрист репортерам, передает KP.Ru.

Стархова ответила.

«Вы обо мне говорите? Не мужской поступок. Как у Ефремова, так и у его адвоката. Вы не мужчины!» — воскликнула женщина.

Пашаев, в свою очередь, указал, что если бы у Старховой действительно были чувства к Захарову, она «не бегала» бы по телеканалам после его смерти. Он также сообщил, что вместе с Ефремовым они предлагали женщине компенсацию в размере 150 тысяч рублей, но та потребовала пять миллионов.

«Больше мы ей этих денег не предложим, лучше переведем в детский дом. Я вам обещаю, что предоставлю все чеки», — заверил защитник.

Он отметил, что будет продолжать добиваться разрешения на прогулки для своего знаменитого подзащитного, в частности, подаст кассацию. По его словам, Ефремов находится «практически при смерти», у него два тяжелых недуга — неизлечимое заболевание легких и нарушение кровоснабжения мозга, и свежий воздух ему необходим.

В конце июля стало известно, что Стархова, которую не признает никто из близких Захарова, подала в суд на следователя, ведущего дело об аварии. По мнению женщины, он плохо выполняет свою работу, поскольку не признает ее потерпевшей по делу.

Пашаев уверен, что женщина не борется за справедливость после смерти возлюбленного, а хочет лишь получить деньги.