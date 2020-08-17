Белорусский металлургический завод вернулся к работе

Минск, 17 августа. Белорусский металлургический завод (БМЗ) вернулся к работе после приостановки из-за забастовки, об этом сообщили в администрации предприятия РИА Новости.

В администрации БМЗ отметили, что доменные печи выведены в нормальный режим. Работа всех цехов ведется по графику.

«Все три печи восстановили работу в штатном режиме. Другие цеха тоже работают согласно графику. Без десяти пять начали запускать все печи, и на данный момент все они работают как положено», — сообщили в БМЗ.

Протестные акции в Белоруссии начались после выборов президента республики 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко победил на выборах с результатом 80,1%. Жители крупных городов вышли на улицы, требуя отмены результатов президентских выборов.

Лукашенко объяснил, кому нужны беспорядки в Белоруссии. Он отметил, что протестные акции спровоцированы в Белоруссии, чтобы власти оттянули своих военных на внутренние действия.