Россияне рассказали о реакции на «карантин» в Турции

Российские туристы возмущены халатным отношением к карантинным мерам на курортах в Турции. Отдыхающие и местные жители ведут себя так, будто пандемии не существует.

Дарья С., которая сейчас отдыхает в Кемере, рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей об отсутствии противостояния эпидемии в Турции.

«Когда приезжают туристы и видят несоблюдение масочного режима — небольшой шок. А по факту на следующий день понимаешь, что они тоже уже без масок. Дистанция чаще всего нарушается туристами в очереди за едой. Иногда и глупые девочки-аниматоры мало понимают, что делают, прося взяться за руки и побежать всем вместе в море», — высказалась туристка.

Дарья в личном профиле в Instagram рассказала, что местные жители ведут себя так, будто пандемии и 250 тысяч зараженных в Турции не существует. Маски носят «раз через раз» потому, что «всем пофиг». А обслуживающий персонал буквально заставляет нарушать социальную дистанцию, призывая туристов браться за руки.

В разговоре с ФАН пользователь с ником @sashkina_ возмутилась неоднозначными карантинными мерами в турецких отелях.

«В отеле нет масочного режима, все по желанию. Странно просто, что при входе в ресторан надо надеть маску и снять ее за столом, хотя весь день в отеле мы без масок», — написала туристка.

О пренебрежительном отношении к маскам собеседница ФАН рассказала и своим подписчикам. Девушка пишет, что в аэропорту и самолете маску можно было носить на подбородке. Хотя ранее глава управления здравоохранения провинции Коджаэли Шенол Эргюней заявил, что спущенное с носа средство индивидуальной защиты повышает риск заразиться COVID-19.

Еще до прилета в Турцию отдыхающие отмечают отсутствие необходимых мер безопасности. Еще одна туристка призналась, что маску за время полета из Белграда в Анталью она не надела ни разу. Главное — никто не просил женщину воспользоваться средством индивидуальной защиты. Отдыхающая надела ее только на паспортном контроле, чтобы «не бесить пограничников». И вообще медицинское приспособление женщина считает «вредным намордником».

Сейчас Турция находится на пятом месте по количеству зараженных COVID-19 и переживает вторую вспышку коронавируса. Турецкая торакальная ассоциация уже заявила, что страна теряет контроль над эпидемией и правительство Анкары не может противостоять распространению заболевания.