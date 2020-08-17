Актер из «Покровских ворот» осужден на 5 лет за мошенничество

Москва, 17 августа. Актер Владимир Сынгаевский, сыгравший, в том числе, в культовом фильме «Покровские ворота», получил пять лет колонии за мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Ранее МВД сообщило о задержании банды аферистов, главарем которой был актер, «снявшийся в эпизодических ролях нескольких культовых фильмов прошлых лет».

Знаменитости было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30; ч. 4 ст. 159, пишет РИА Новости.

Правоохранители выяснили, что участники банды актера-эпизодника с помощью поддельных завещаний и других документов переписывали на себя квартиры покойных. Также преступники по фейковым паспортам оформляли нотариальные доверенности с правом распоряжения денежными вкладами умерших. По этой схеме им удалось снять более двух миллионов рублей.

Попытка провести аферу во второй раз оказалась провальной. Дело в том, что счет умершего был уже закрыт, а деньги успел снять наследник, указал «Взгляд».

Владимир Сынгаевский сыграл эпизодические роли в фильмах «Покровские ворота», «Не бойся, я с тобой» и сериале «Д`Артаньян и три мушкетера», пишет «Культуромания».