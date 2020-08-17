Бузова поделилась переживаниями перед стартом «Ледникового периода»

Москва, 17 августа. Российская певица Ольга Бузова примет участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Звезда представила своего партнера на шоу и поделилась видео с тренировок в Instagram.

Знаменитость сообщила, что ее партнером станет олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев. Бузова поблагодарила фигуриста за огромную работу с ней на льду, терпение и ежесекундную поддержку. Певица добавила, что сделает все возможное, чтобы его не подвести.

«Держа его за руку, и с его колоссальной поддержкой, я буду выступать в новом незабываемом сезоне. Дима, спасибо тебе за твою отдачу», — написала Бузова.

Певица призналась, что встала на коньки впервые за долгие годы. Но благодаря Илье Авербуху и его команде уже сейчас начинает чувствовать себя уверенно.

«Я очень нервничаю, но я буду стараться изо всех сил, чтобы вас удивлять», — подытожила Бузова.

Ранее руководитель проекта «Ледниковый период» Илья Авербух раскрыл секреты нового сезона шоу. Он отметил, что в этом году организаторам удалось собрать один из самых звездных составов, чтобы своего фаворита нашел любой зритель.