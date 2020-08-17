Звезда «Кармелиты» неожиданно вышла замуж

Москва, 17 августа. Звезда сериала «Кармелита» Юлия Зимина вышла замуж. О радостном событии актриса сообщила в своем Instagram.

«Ребята, атас!)))))) Я вышла замуж сегодня. Он самый лучший на свете», — написала она в описании к одному из серии черно-белых фото.

На снимке она хитро подмигивает в коротком белом наряде с пышной фатой, держа в руке бутылку с шампанским.

В многочисленных комментариях девушку засыпали комплиментами и поздравлениями. Но были и те, кто предположил, что свадьба ненастоящая.

«Если это развод и сцена рабочая, то тоже хорошо !!! Поздравляю , желаю нежности и уважения на всю жизнь /весь проект», — написала @bachalova_anna.

Но Зимина в ответ заверила, что вышла замуж по-настоящему.

Засомневалась в достоверности происходящего и коллега Юлии по цеху Ольга Павловец

«Юль... не киношный хоть?))))» — поинтересовалась она. «Оль, самый что ни на есть настоящий», — ответила «Кармелита».

Отметим, что совсем недавно Зимина дала интервью, в котором откровенно рассказала о своей личной жизни и объяснила, почему до сих пор не вышла замуж. По ее словам, она все время выбирала не тех мужчин. Всем им были не нужны серьезные отношения.

Из-за этого оборвался ее роман с актером Владимиром Череповским. По словам актрисы, он обманом вытянул у нее на деньги и купил себе автомобиль. После этого она стала встречаться с актером Максимом Щегловым. Но через три года они расстались. У Юлии есть пятилетняя дочь Симона, но об отце ребенка Зимина не рассказывает СМИ. После рождения дочери Юлия стала встречаться со спортсменом Андреем Карро, но в итоге и эти отношения развалились.

Напомним, 16 августа вышла замуж и 51-летняя Светлана Бондарчук. Это ее второй брак. Бывший муж Светланы, знаменитый режиссер Федор Бондарчук наладил личную жизнь раньше экс-супруги. Его новой избранницей стала Паулина Андреева.