Арбитра Казарцева отстранили за ошибочный пенальти



Москва, 17 августа. Российский футбольный союз отстранил от работы арбитра Василия Казарцева за ошибочно назначенный пенальти.

Казарцев работал в качестве главного арбитра на матче между «Сочи» и «Спартаком» и принял ряд неоднозначных решений, которые, впоследствии, повлияли на ход игры. В частности, арбитр назначил второй пенальти в ворота «Спартака» на 89 минуте матча, после которого игрокам южного клуба удалось избежать поражения. После игры аналитики и эксперты признали решение Казарцева ошибочным. Комиссия РФС оценила действия главного судьи матча и Алексея Еськова, отвечающего за систему VAR.

«Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на это, РФС принял решение отстранить Василия Казарцева от работы арбитром на неопределенное время», — приводит ТАСС слова генерального секретаря РФС Александра Алаева.

Матч 1 тура РПЛ между «Сочи» и московским Спартаком» закончился вничью, со счетом 2:2. Красно-белые открыли счет и удвоили свое преимущество в первом тайме. Оба мяча в ворота столичной команды были забиты после 11-метровых ударов. После матча владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял, что снимет команду с розыгрыша Чемпионата России, однако, этого так и не произошло.