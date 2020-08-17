Елена Строкова: Европа больше не чувствует выгоды от санкций против России

США пригрозили немецкому порту санкциями из-за «Северного потока-2». Штаты рассматривают страны ЕС исключительно как свои колониальные территории. И теперь уже сама Европа расценивает указанные санкции как прямую угрозу суверенитету всего Европейского союза.

Противостояние ФРГ и США начинает приобретать окрас одного из мощнейших конфликтов новейшего времени. Европа борется за свое право вести суверенную политику, не отталкиваясь от эгоистических интересов США. Если раньше страны Европы играли на стороне Америки против России, соглашаясь на сомнительные авантюры в виде поддержки тех же санкций, то сейчас они не чувствуют никакой существенной выгоды от подобного союза. Более того, ввязавшись в историю с санкциями, они больше потеряли, чем приобрели.

Теперь же им выгоднее вести здоровые экономические отношения с Россией, не подчиняясь все более и более наглому поведению США. Американцы действительно считают, что имеют полное право влиять на внутренние дела любой страны мира.

Можно предположить, какие страны не подписались под нотой протеста. Скорее всего, это были два прибалтийских государства, а именно — Литва, Латвия или Эстония. Однозначно не приняла участие Польша.

Я абсолютно согласна с тем, что европейская политика должна определяться в Европе. Наступает закат эры глобализма.

Интересно, на какие действия готов Европейского союза, чтобы выйти из под плотной опеки США. Готовы ли они на зеркальные меры? Или ограничатся только громкими заявлениями? Думаю, что если события будут развиваться по второму сценарию, то это лишь подстегнет Америку, и она усилит свое давление на Европу.

Если же Европа будет готова к введению санкций против американских компаний — это уже прямая угроза экономической войны. Это может вынудить США задуматься о том, стоит ли во все это ввязываться на фоне конфликта с Китаем.

Победа в войне на два фронта, да еще и без союзников, может оказаться невыполнимой для США задачей.