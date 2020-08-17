Турецкий главврач оказался заражен COVID-19

Афьон-Карахисар, 17 августа. Руководителя больницы турецкого города Афьон-Карахисар отлучили от работы из-за положительного теста на коронавирус.

Проработавший много лет главный врачом государственной больницы Мехмет Дюран отправлен на карантин. Накануне он прошел тест на COVID-19, результат которого оказался положительным. Для соблюдения карантинных мер медика отправили домой, чтобы он 14 дней находился в изоляции. Об этом сообщает HaberTurk.

На данный момент в Турции сохраняется тяжелая обстановка с распространением коронавируса. В стране зафиксировано около 250 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом достаточных необходимых мер по разрешению ситуации государство не предпринимает.

В связи с обостряющейся пневмонией растет количество зараженных. Среди них есть и первые лица Турции. Так, например, стало известно, что недавно вирус был обнаружен у мэра популярного у россиян города-курорта Антальи. Сейчас он находится на госпитализации.