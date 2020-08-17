ЦИК Белоруссии не нашел оснований для признания выборов недействительными

Минск, 17 августа. Центральная избирательная комиссия Белоруссии не видит оснований для признания недействительными выборов президента. Об этом говорится в ответе ЦИК Белоруссии на обращения граждан с требованием провести повторный подсчет голосов.

В ведомстве отметили, что заявители не представили данные, подтверждающие неверный подсчет голосов участковыми комиссиями, поэтому ЦИК не может удовлетворить обращения и жалобы, в которых изложены предположительные доводы.

«Не могут служить поводами к удовлетворению жалоб доводы, которые носят по существу предположительный характер. При таких обстоятельствах оснований для признания выборов недействительными по участкам для голосования не имеется», — говорится в сообщении.

В ЦИК Белоруссии также добавили, что повторный подсчет голосов может быть назначен при выявлении ошибок и несоответствий в протоколах участковых и территориальных комиссий. Однако ЦИК не получал сведения, которые дают основания для пересчета голосов избирателей.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Позднее Тихановская заявила, что не признает результаты выборов.

После завершения голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, участники которых требовали пересмотра результатов выборов. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона митингующих.