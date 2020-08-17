Андрей Кончаловский о Юлии Высоцкой: Гроза! Спорить с ней бессмысленно

В минувшее воскресенье, 16 августа, заслуженной артистке России, известному ресторатору и кулинару, ведущей передачи «Едим Дома!» Юлии Высоцкой исполнилось 47 лет. А какими вкусностями она балует своего знаменитого супруга — режиссера, народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского? Узнать об этом и о том, какая хозяюшка дома, часто ли ссорятся супруги, корреспонденту Федерального агентства новостей удалось узнать однажды у самого Андрея Сергеевича, когда он приезжал в Ригу вместе с женой.

«Юлия — хозяйка настоящая»

«Юлия очень хорошо готовит, но мы вообще предпочитаем очень простую еду, — отметил Андрей Кончаловский. — Мы живем в определенном режиме. Это раньше когда-то я любил много поесть, а сейчас стараюсь есть как можно меньше. Но, если мы принуждены есть природой, значит, хорошо бы есть хорошо. Хорошо — это значит хорошие продукты, а не какие-нибудь изыски».

Режиссер привел в пример итальянскую кухню, которая, по его словам, очень простая. Кому, как не Андрею Сергеевичу судить об этом, ведь более 10 лет назад они с вместе с Юлией приобрели в итальянской провинции Тоскана поместье — бывшее родовое имение аристократов Манчини, построенное еще в 18 веке.

«Самое главное — не портить продукты, — заметил именитый собеседник. — Если мы берем итальянскую картошку, то она без нитратов, сладкая. Ее остается только сварить и все. С помидорами порезать, заправить яйцом… Если делать такой салат в России, то вроде ингредиенты те же, а вкус не тот почему-то. Ну, очевидно, земля другая».

Корреспондент ФАН поинтересовался, насколько требователен муж Кончаловский к жене Юлии Высоцкой?

«У нее сильный казачий характер. Она хозяйка настоящая. Гроза! С ней, собственно, спорить бессмысленно. Я даже очень рад», — улыбается режиссер.

Кончаловский сходу согласился, что Юлия — главная в доме.

«От нее зависит порядок и все на свете. Если мужчина главный в доме, тогда непонятно, как распределяются обязанности. Особенно, когда у женщины еще есть и дети… Настолько это все связано. Я бы сказал, что мужчина должен предоставлять очаг, а хозяйничать должна женщина», — рассказывает Кончаловский.

«Доверие друг к другу не мешает нам ругаться»

«А вот на съемочной площадке, на сцене — совсем другие взаимоотношения, — заметил Андрей Сергеевич. — Между режиссером и артистами отношения строятся на доверии. Мы — партнеры. Это самое лучшее, что может быть. И в совместной жизни, и в творчестве».

Режиссер отметил, что он понимает Юлию с полуслова, но это не мешает им ругаться.

«Не на рабочей площадке, а в повседневной жизни, — уточнил Кончаловский. — Мы, бывает, серьезно спорим. Как у всех людей, у нас бывают конфликты. Жизнь без конфликтов вообще невозможна, по-моему. Конфликт — это диалектическая вещь, часть роста, любого. Так что все, как у всех».

Режиссер также рассказал, что не назначает свою жену на какую-либо роль в спектакле или в фильме без оглядки.

«Сомнения всегда есть и должны быть. И масса проблем, которые мы решаем. И ошибок я в жизни очень много сделал с артистами и с выбором артистов. Много раз жалел, что взял того или другого», — признался Андрей Сергеевич.

А еще он посетовал, что артисты в театре ныне все «разучились разговаривать».

«Пропала культура построения фразы, сценическая речь, сценическое движение, — отметил режиссер. — А тексты — сложные, литературные, их нужно уметь сделать живыми. Большая театральная школа потихоньку уходит. Люди бормочут, микрофон повесили — и так понятно. А тут надо доносить на 30 рядов. Надо расти, надо мучиться и надо добиваться».

Впрочем, как и в жизни, добавил Андрей Сергеевич. Учиться надо так, чтобы быть нужным. Смысл прост: надо быть нужным. В профессии.