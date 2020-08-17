Тарзан без трусов взбудоражил фанатов откровенным снимком

Москва, 17 августа. Актер, певец, бодибилдер и стриптизер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, на радость фанатам опубликовал провокационное фото, на котором запечатлен абсолютно голым.

Супруг певицы Наташи Королевой 8 марта отметил 50-летие. Несмотря на солидный возраст, Тарзан продолжает выступать, а также будоражить поклонников откровенными постами в Instagram.

«Шел в туалет и вдруг решил, что уж давно я не голил», — написал стриптизер в новой публикации.

На фотографии Глушко предстал без одежды, даже без трусов, но ради приличия «прикрылся» смайликом.

Подписчики и подписчицы пришли в восторг от смелости танцора и осыпали звезду комплиментами. Однако некоторые интернет-пользователи обратили внимание вовсе не на «прелести» артиста. Они пожурили Тарзана и его супругу за попавший в кадр беспорядок.

«Слава богу… Я не единственная бардачница», — прокомментировала nafania5.

«Похоже, беспорядок не одну меня удивил. Вот тебе и звезды. Лентяи одним словом», — добавила natali_6731.

Ранее Королева и Тарзан разыграли настоящий скандал в Сети. Стриптизер опубликовал снимок со змеями, заявив, что после «ночной гулянки» проснулся «в компании двух симпатичных девчонок – блондинки и брюнетки». Певица в шутку «пришла в ярость», назвала супруга изменником и посоветовала забыть дорогу домой.