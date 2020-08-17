Названы российские звезды, которые умерли в 54 года

Москва, 17 августа. Певица Валентина Легкоступова пополнила так называемый «клуб 54». Эта цифра стала роковой для многих российских артистов.

В 2019 году из жизни ушел актер Александр Числов. Он был одним из лучших актеров эпизодических ролей, снявшись более чем в 200 фильмах. Артист боролся со СПИДом, но умер от пневмонии.

В возрасте 54 лет не стало легенды 90-х Евгения Осина. Сердце популярного певца остановилось в 2018 году. Раньше он гастролировал по всей России, но в последние годы много пил и редко появлялся на телевидении.

Смерть забрала актера Александра Абдулова в 2008 году. Он умер от рака, который диагностировали на последний стадиях болезни. Уход самого красивого советского актера потряс страну, передает «Пятый канал».

Коллега Абдулова Лариса Белогурова тоже скончалась в 54 года. Зрители запомнили ее по главной роли в фильме «Гений». У актрисы была злокачественная опухоль. Болезнь взяла верх над Белогуровой в 2015 году.

Всего 54 года отвела судьба популярному актеру Александру Хочинскому. Слава пришла к нему после исполнения песен «Журавль по небу летит» и «Марш четвертой роты». Хочинский умер в 1998 году от остановки сердца.

Известный режиссер Андрей Тарковский за 54 года оставил огромный след в истории отечественного и мирового кинематографа. Он умер от рака в 1986 году и был похоронен в Париже. Любители фантастики разных поколений по-прежнему смотрят «Солярис» и «Сталкер» Тарковского.