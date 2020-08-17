Сюткин рассказал, когда начнется работа над девятым сезоном телешоу «Голос»

Известный советский и российский певец и музыкант Валерий Сюткин признался, что не долго раздумывал над предложением снова стать наставником на телешоу «Голос», которое выходит на Первом канале.

Заслуженный артист РФ и профессор кафедры вокала, художественный руководитель эстрадного отделения МГГУ имени М. А. Шолохова в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал, когда начинается работа в новом, девятом сезоне популярной программы.

— Валерий Миладович, год назад вы дебютировали в «Голосе». Значит, все у вас тогда получилось, если снова позвали на шоу?

— Я благодарю Первый канал за высокую оценку моей работы в предыдущем сезоне, раз пригласили снова, за доверие, ну, и за хороший вкус, в конце концов. Я сторонник такой формулы, что хороший вкус — это отражение традиций и культуры. И я вот как-то несу это знамя. По крайней мере, у меня не оторваны от корней мои музыкальные позиции. Будем работать, засучив рукава, получать удовольствие от процесса и радовать других.

Поскольку появляются новые люди, а я намекаю на то, что у меня неделю назад родился сын, то появятся и новые таланты!

— Как назвали наследника?

— Лео, но полное имя — Лев Валерьевич. Он же под знаком (зодиака. — Прим. ФАН) льва родился. Все вот так вот совпало.

— Многие называют август черным месяцем, печальным. Но у вас, выходит, все наоборот.

— Нет, он у меня замечательный!

В общем, я был польщен этим предложением. Так что очень позитивно смотрю [на новый сезон]. Завтра уже первая рабочая встреча!

— То есть долго не думали, когда поступило предложение от Первого канала?

— Они умеют убеждать (смеется). Я имею в виду то, что и Юрий Викторович (Аксюта, главный продюсер Дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала. — Прим. ФАН), и Константин Львович (Эрнст, генеральный директор Первого канала. — Прим. ФАН), когда мы подводили итоги первого сезона, при небольших, так сказать, пожеланиях, в целом остались довольны (работой Сюткина в качестве наставника. — Прим. ФАН).

Там интересно то, что я — обороноспособный парень, веду какую-то свою политику. Значит, она еще раз будет состоятельной и в этом сезоне. Будем стараться делать его интересным и насыщенным.

— А хватает вам, вообще, времени в связи с занятостью в «Голосе» на свою основную творческую деятельность?

— Хочу сказать, что, во-первых, я привлекаю своего штатного аранжировщика, музыкального руководителя группы «Сюткин рок-н-ролл бэнд» Михаила Савина. Он работает вместе с моей командой (на шоу «Голос». — Прим. ФАН). То есть я подбираю песни, он ставит аранжировки, и потом мы смотрим, что получается и что надо сделать. Это командная работа, на самом деле.

Хотя, конечно, по времени удовольствие под названием «Голос» — весьма затратное. Но сейчас-то концертно-кассовой жизни фактически нет, потому что те же концерты нельзя проводить по медицинским показаниям.

Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что наставниками нового, девятого, сезона певческого телешоу «Голос» официально названы Полина Гагарина, Валерий Сюткин, Баста и Сергей Шнуров. Все они уже работали до этого на проекте.

Наступающий сезон — это музыкальная сцена, где профессионалы и любители поставлены в одинаковые условия. Наставники выбирают конкурсантов, а конкурсанты — наставников. Потом образовываются четыре команды, и далее идет конкурс на выбывание, вплоть до финала.

К участию в так называемых слепых прослушиваниях допускаются вокалисты, которые успешно преодолели стадию предварительных кастингов. Они представляют самые разные города, селения и деревни России, а также, например, столицу Молдавии Кишинев.

Вести шоу будет как всегда Дмитрий Нагиев.