Модель Синтюреву приговорили к 4 годам колонии за нападение на депутата

Москва, 17 августа. Фотомодель Ольга Синтюрева получила четыре года колонии за организацию нападения и кражу у экс-возлюбленного, депутата от ЛДПР Сергея Жигарева, с отсрочкой до достижения ее дочерью 14 лет. Такое решение вынес Пресненский суд Москвы.

Ранее гособвинитель потребовал приговорить к восьми годам колонии за нападение на чиновника, а также назначить ей штраф в размере 100 тысяч рублей.

«Суд признал виновной Синтюреву по ч. 4 ст. 158 УК РФ, а также ст. 309 УК и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с отсрочкой до достижения ее дочерью 14 лет», — приводит ТАСС слова представителя суда.

Сообщника модели Ибрагима Дудаева суд также признал виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Следствие установило, что Синтюрева и Дудаев похитили из сейфа политика 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов. Затем девушка, узнав о намерении Жигарева обратиться в полицию, организовала нападение на него. Инцидент произошел летом 2018 года.