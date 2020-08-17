Трамп назвал причину новых санкций против Huawei

Вашингтон, 17 августа. США ввели новые санкции против китайской компании Huawei из-за шпионажа, заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«Да, мы не хотим их оборудования, потому что они шпионят за нами», — объяснил Трамп, подтвердив расширение санкций против компании.

Глава Белого дома назвал Huawei «катастрофой». Он обвинил компанию в том, что она «делала все, что ей вздумается», на территории США.

Кроме того, Трамп добавил, что США не будут обмениваться информацией с Великобританией, если компетентные органы королевства будут пользоваться технологическими наработками Huawei.

«Мы очень любим Скотленд-Ярд, но мы не станем иметь дело с ним. Потому что если он использует системы Huawei, то позволяет ей шпионить за собой и за нами», — объяснил Трамп.

Ранее Минторг США в понедельник добавил в «черный список» еще 38 дочерних отделений Huawei, об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео. Также американское ведомство предписало иностранным компаниям, использующим американское оборудование для производства чипов, получать лицензию в США, прежде чем поставлять определенные чипы компании Huawei.