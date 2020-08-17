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Пелагея после развода предстала в образе секс-символа XX века

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Пелагея после развода предстала в образе секс-символа XX векаМосква, 17 августа. Певица Пелагея опубликовала в Instagram кадры с фотосессии, на которой предстала перед фанатами в новом образе. Снимки были сделаны в Крыму, где артистка находится по долгу присутствия в жюри КВН и отдыхает после непростого бракоразводного процесса с хоккеистом Иваном Телегиным.

Пелагея позирует на фоне густой зелени в белоснежном платье до щиколотки с пышными рукавами. Наряд выгодно открывает ее зону декольте и аккуратные бежевые босоножки со шнуровкой.

Судя по образу, фотосессия была посвящена голливудской тематике. Певица с алыми губами и локонами на среднюю длину волос очень напоминает популярную актрису и секс-символ XX века Мэрилин Монро. 

Поклонники отреагировали на фото восторженно. В многочисленных комментариях они написали, что артистка выглядит прекрасно. Кто-то из подписчиков отметил, что развод даже пошел на пользу 34-летней знаменитости.

«Под Монро, это ваш стиль — мягкая, женственная!» — подчеркнула olgashcherbakova755.

«Мерлин Монро отдыхает!» — констатировала _melnikovagalina_. 

«Просто вылитая Мэрилин Монро… Хотя, нет. Лучше и гораздо красивее», — заявила sofiagurinaa. 

«Восхитительна! Королева! Шикарнейшая женщина! Обожаю», — призналась elenamadylian. 

«Божественно красивая!!» — оценила образ pro_100polya.

Ранее известный российский юморист Семен Слепаков рассказал, что прилетевшая в Крым на КВН Пелагея не только приковала к себе всеобщее внимание, но и удостоилась отдельного номера — участники команды «Полуостров» сыграли для нее песню «Вечная любовь».

Источник: Instagram
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