Жириновский приедет в СИЗО к Фургалу

Москва, 17 августа. Владимир Жириновский и депутаты Госдумы от ЛДПР посетят экс-губернатора Хабаровского края в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

Визит лидера ЛДПР Владимира Жириновского в московский следственный изолятор «Лефортово» назначен на полдень 19 августа.

«Жириновский вместе с сенатором от Хабаровского края Еленой Грешняковой, депутатами Госдумы от ЛДПР Максимом Зайцевым и Никитой Березиным, а также руководителем аппарата фракции ЛДПР в Госдуме Игорем Михеевым посетят в СИЗО «Лефортово» Сергея Фургала», — говорится в сообщении пресс-службы ЛДПР.

Ранее политик встретился с сыном арестованного Сергея Фургала. Он заверил, что будет оказывать материальное, но «в первую очередь юридическое и политическое» содействие семье Сергея Фургала.

Сергей Фургал был задержал силовиками в начале июля. Его подозревают в организации убийств и покушении на убийство. Согласно следственным данным он причастен к тяжким преступлениям, совершенным в 2004 и 2005 годах на Дальнем Востоке. После задержания Фургала в Хабаровском крае начались митинги и протестные акции.