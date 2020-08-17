Вашингтон, 17 августа. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной, передает агентство Reuters.

Это первый комментарий главы Белого дома по поводу ситуации в Белоруссии, где с 9 августа идут акции протеста. Отмечается, что США будут следить за происходящим в республике.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. На них уверенную победу одержал Александр Лукашенко. После выборов страну захлестнули акции протеста.

Накануне прошел митинг в поддержку действующего президента. Глава государства, выступая перед коллективом Минского завода колесных тягачей в понедельник, пообещал разобраться с противниками власти. Он уверен, что в беспорядках в Белоруссии заинтересованы внешние силы.