Прибалтика и Польша выступили за проведение новых выборов в Белоруссии

Вильнюс, 17 августа. Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши выступили за проведение новых президентских выборов в Белоруссии. Совместное заявление глав этих стран было опубликовано на сайте литовского лидера Гитанаса Науседы.

Ситуацию в Белоруссии Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджеей Дуда обсудили сегодня в формате видеоконференции. В ходе беседы они выразили мнение, что в Белоруссии нужно провести новые,«отвечающие демократическим стандартам выборы с участием международных наблюдателей».

Помимо этого, Науседа заявил коллегам, что «белорусский режим ужесточил риторику в отношении ЕС и НАТО». Но это, по его словам, не отменяет намерения организовать в республике форум национального примирения. Идею о форуме, как отметил Науседа, поддержала кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Последняя, как известно, сейчас находится в Литве, откуда делает много громких заявлений.

Ранее Медиагруппа «Патриот» указывала на то, что прямые контакты с Западом, которые Тихановская и Валерий Цепкало (еще один кандидат в президенты Белоруссии) даже не пытаются скрывать, дают основания полагать, что уличные протесты в республике созданы искусственно и спровоцированы извне.

Тихановская уехала в Литву, Цепкало на пути из Киева в Варшаву вообще анонсировал встречу с американскими сенаторами и конгрессменами. Они открыто связываются с представителями Запада в расчете на то, что с их помощью им удастся решить исход противостояния с законным руководством Белоруссии в свою пользу. Масштаб провокаций достиг того уровня, когда сотрудники государственных телеканалов, радиостанций, СМИ саботируют работу.



