Суд не разрешил Ефремову часовые прогулки

Москва, 17 августа. Мосгорсуд признал законным решение Пресненского суда о продлении домашнего ареста Михаилу Ефремову. Решение было принято на предварительном слушании, но обжаловано адвокатом актера.

В Мосгорсуде оставили решение нижестоящего суда без изменений. Под домашним арестом Михаил Ефремов пробудет до января 2021 года. Также ему запрещено покидать жилье. Защита жаловалась на полный запрет выхода из дома для подозреваемого. Адвокат просил разрешение на часовую прогулку раз в сутки и посещение врачей в сопровождении сотрудников ФСИН.

«Постановление Пресненского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», — приводит слова судьи РИА Новости.

Сам Михаил Ефремов участия в заседании не принимал, попросив суд рассмотреть жалобу в его отсутствие. 15 августа актера выписали из Боткинской больницы. Ефремов планирует появиться на заседании 18 августа и давать показания, когда продолжится рассмотрение дела по существу. Ранее появилась информация, что потерпевшие по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова хотят получить 16 млн рублей в качестве компенсации.