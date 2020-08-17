Кому в России повысят пенсии с 1 января, дадут ли новые 10 тысяч на детей

Кто может рассчитывать с 1 января 2021 года на увеличенную пенсию; стоит ли россиянам ждать новую выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет; планируются ли федеральные выплаты на подростков 16–18 лет — в материале Федерального агентства новостей.

Кому в России повысят пенсии с 1 января 2021 года

Значительное число российских пенсионеров с начала будущего года может рассчитывать на увеличение социальных выплат. Повышение произойдет с 1 января 2021 года за счет плановой индексации, которая проводится ежегодно, и размер которой зависит от процента инфляции. Прибавку получат все неработающие пенсионеры.

Кроме того, российские пенсионеры, получающие небольшую пенсию (до десяти тысяч рублей в месяц), с 1 января 2021 года начнут получать на 600 рублей больше.

Программа увеличения пенсий коснется также работающих пенсионеров, несмотря на то, что для этой категории граждан индексация не проводится с 2016 года. А работающие пенсионеры, которые завершат трудовую деятельность, сразу начнут получать повышенную проиндексированную пенсию — им проведут индексацию за весь пропущенный период.

Заявления на пересчет выплат этим категориям граждан подавать не нужно, повышение произойдет автоматически, как только данные поступят в Пенсионный фонд (ПФР).

Повышение пенсий коснется также военных пенсионеров и ветеранов силовых структур. Помимо пенсий, эти категории граждан могут рассчитывать и на другие поддерживающие выплаты, а также на серию дополнительных льгот.

Ранее в Минфине РФ сообщили, что в течение ближайших трех лет средний размер пенсий в России должен вырасти до 17 432 рублей.

Отметим, россияне хотели бы получать пенсию около 60 тысяч рублей в месяц, москвичи называют комфортной для нормальной жизни в старости такую сумму, как 92 тысячи рублей ежемесячно. Сформировать себе такую пенсию возможно, хотя и сложно, считают специалисты. Это можно сделать, если копить деньги на старость с молодости в течение всей трудовой деятельности, а накопленное разумно инвестировать в доходные отрасли экономики.

Будет ли третья выплата в 10 тысяч рублей на детей

Российские семьи с детьми получили значительную помощь от государства в связи с ударившей по экономике пандемией COVID-19, вызванной коронавирусом. Семьи получили несколько различных видов материальной помощи. Особое внимание было уделено помощи семьям с детьми, где родители потеряли работу.

Самые известные государственные программы помощи семьям с детьми касались выплат по десять тысяч рублей на каждого ребенка вне зависимости от доходов родителей. Такие суммы были выплачены дважды — в июне по десять тысяч на каждого ребенка от трех до 16 лет; в июле — столько же на каждого ребенка от рождения до 16 лет. Впрочем, малыши до трех лет не остались обиженными — на них родители получили по 15 тысяч рублей (по пять тысяч рублей за три месяца).

А вот кто действительно оказался обделенным, так это родители подростков от 16 до 18 лет. Это вызвало недовольство родителей детей старше 16-ти: едят подростки явно не меньше младших школьников, одежда у них рвется чаще, а вот устроиться на работу они не могут — за время пандемии безработица в России выросла, и брать на работу школьников никто не рвется.

Вопрос о федеральных выплатах на детей 16–18 лет пока еще обсуждается, однако некоторые регионы (например, Крым) уже организовали помощь таким семьям на местном уровне.

Одновременно в Интернете набирает популярность петиция о третьей выплате в десять тысяч рублей на детей до 16 лет, в частности, чтобы помочь родителям школьников достойно подготовиться к 1 сентября. Петиция уже набрала более 250 тысяч подписей.

В настоящее время решение о третьей десятитысячной выплате еще не принято, хотя соответствующий законопроект есть в Госдуме, и депутаты его поддерживают. Весь вопрос, хватит ли бюджетных средств на такую выплату, и не придется ли урезать необходимые расходы в других областях. По мнению многих депутатов, соответствующие бюджетные резервы есть, и помочь родителям с детьми третьей выплатой в десять тысяч рублей государству вполне по силам.

Решение по этому вопросу может быть принято уже в ближайшее время.