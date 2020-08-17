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Бутина заявила, что Тихановская исполняет заказ западных нанимателей

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Бутина заявила, что Тихановская исполняет заказ западных нанимателей

Санкт-Петербург, 17 августа. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская является техническим персонажем, выполняющим задачу западных нанимателей, такое мнение высказала член Общественной палаты РФ Мария Бутина в эфире Медиацентра «Патриот».

По словам Бутиной, Тихановская выполняет поручение Запада спровоцировать в Белоруссии гражданский конфликт.

«Я думаю, что Тихановская — это все-таки искусственный персонаж. Если бы она выросла как политический деятель, небезразличный к своей стране, последовательно продвигавший определенные идеи и объединявший вокруг себя определенный электорат, который имел бы поддержку, составил определенные требования — это одно. А тут протестные требования, по сути, появились только сейчас. Почему их не было сразу, как начались протесты? У меня возникают смутные сомнения: человек убегает за рубеж, в Прибалтику, и уже через несколько дней публикует список требований, среди которых были русофобские. Мне интересно, кто ей эти требования надиктовал?» — задается вопросом член Общественной палаты РФ.

По ее мнению, если бы речь шла о рядовых белорусах, простых гражданах страны, то требования были бы иные.

«Достаточно посмотреть на социологические исследования, которые показывают, что большинство населения Белоруссии поддерживает сотрудничество с Россией в той или иной форме: большинство поддерживают союзное государство и иные форматы сотрудничества. Поэтому очень странно выглядит народный кандидат, выдвигающий антинародные требования, в которые изначально заложен конфликт с Россией. Это выглядит не как народные требования, а как конкретный политический заказ», — уверена Мария Бутина.

Бутина заявила, что Тихановская исполняет заказ западных нанимателей

Поскольку Тихановская изначально шла как кандидат против всех, за которую никто не голосовал, то ее роль, по мнению эксперта, заключалась в том, чтобы сфокусировать на себе протест.

«Это выглядит как технический кандидат. Здесь опять же возникает вопрос: если лидер — не лидер, а просто является техническим кандидатом, то что будет дальше? Ей нужно формировать свою команду, а никакого политического и управленческого опыта у нее нет. Значит, вместо нее команду будет формировать кто-то другой, а она будет только ее лицом. Меня бы это очень беспокоило на месте белорусов», — обращает внимание эксперт.

Протестные акции в Белоруссии начались после выборов президента республики 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко победил на выборах с результатом 80,1%. Жители крупных городов вышли на улицы, требуя отмены результатов президентских выборов.

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