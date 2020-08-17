Бутина заявила, что Тихановская исполняет заказ западных нанимателей

Санкт-Петербург, 17 августа. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская является техническим персонажем, выполняющим задачу западных нанимателей, такое мнение высказала член Общественной палаты РФ Мария Бутина в эфире Медиацентра «Патриот».

По словам Бутиной, Тихановская выполняет поручение Запада спровоцировать в Белоруссии гражданский конфликт.

«Я думаю, что Тихановская — это все-таки искусственный персонаж. Если бы она выросла как политический деятель, небезразличный к своей стране, последовательно продвигавший определенные идеи и объединявший вокруг себя определенный электорат, который имел бы поддержку, составил определенные требования — это одно. А тут протестные требования, по сути, появились только сейчас. Почему их не было сразу, как начались протесты? У меня возникают смутные сомнения: человек убегает за рубеж, в Прибалтику, и уже через несколько дней публикует список требований, среди которых были русофобские. Мне интересно, кто ей эти требования надиктовал?» — задается вопросом член Общественной палаты РФ.

По ее мнению, если бы речь шла о рядовых белорусах, простых гражданах страны, то требования были бы иные.

«Достаточно посмотреть на социологические исследования, которые показывают, что большинство населения Белоруссии поддерживает сотрудничество с Россией в той или иной форме: большинство поддерживают союзное государство и иные форматы сотрудничества. Поэтому очень странно выглядит народный кандидат, выдвигающий антинародные требования, в которые изначально заложен конфликт с Россией. Это выглядит не как народные требования, а как конкретный политический заказ», — уверена Мария Бутина.

Поскольку Тихановская изначально шла как кандидат против всех, за которую никто не голосовал, то ее роль, по мнению эксперта, заключалась в том, чтобы сфокусировать на себе протест.

«Это выглядит как технический кандидат. Здесь опять же возникает вопрос: если лидер — не лидер, а просто является техническим кандидатом, то что будет дальше? Ей нужно формировать свою команду, а никакого политического и управленческого опыта у нее нет. Значит, вместо нее команду будет формировать кто-то другой, а она будет только ее лицом. Меня бы это очень беспокоило на месте белорусов», — обращает внимание эксперт.

Протестные акции в Белоруссии начались после выборов президента республики 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко победил на выборах с результатом 80,1%. Жители крупных городов вышли на улицы, требуя отмены результатов президентских выборов.