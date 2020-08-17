Москва, 17 августа. Технический эксперт Юрий Антипов раскрыл связь нидерландского суда и Службы безопасности Украины по делу о сбитом малайзийском Boeing-777 рейса MH17. По его мнению, Гаага прикрывает реального виновника трагедии — Украину.

Эксперт указал, что «шило в мешке не утаишь», как бы не стараться это сделать, — правда обязательно всплывет.

«Чем дальше, тем больше «шил» будут прокалывать этот «мешок лжи», который следствие сформировало за шесть лет. Это очередное подтверждение того, что они шесть лет занимались не расследованием, а профанацией и скрыванием истинных причин происшествия», — сказал Антипов в интервью «НьюИнформ».

Крушение самолета в Донбассе в 2014 году — закономерный итог проведенной спецоперации, считает эксперт. Он убежден, что в этой операции непосредственное участие принимал Киев, при этом ответственность за трагедию лежит еще на Нидерландах.

«Сотрудники СБУ не могли сами провести эту спецоперацию, поскольку для этого необходимо было еще и обеспечить вылет заминированного самолета из Нидерландов. Если мы признаем, что это запланированная спецоперация, значит нести ответственность должны не только украинские спецслужбы, но и голландцы, которые выпустили со своей территории этот самолет», — пояснил эксперт.

Антипов обратил внимание на заявление украинского журналиста Анатолия Шария, который представил доказательства сфабрикованности аудио, которые использует следствие по делу потерпевшего крушение самолета. Он считает, что нидерландский суд «покрывает истинных виновников, а истинные виновники – СБУ – предоставляют суду всякие отмазки и факты, которые на деле оказываются фикцией».

Технический эксперт убежден, что нежелание Гааги признавать настоящего виновника трагедии и искать истинные причины катастрофы связано с тем, что Нидерландам, когда все вскроется, придется самим нести ответственность за произошедшее.

Самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 года над Донецком. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек, напомнил Infox.ru.

Международная группа следователей утверждает, что самолет был сбит «Буком», однако кто именно выпустил ракету, до сих пор неизвестно, пишет «Утро.ру».

Министерство обороны России обнародовало секретные документы, в которых указано, что ракета была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого в Россию ракета не возвращалась.