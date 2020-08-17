Бутина рассказала об узаконенном рабстве в тюрьмах США

Санкт-Петербург, 17 августа. Заключенные, отбывающие наказание в тюрьмах США, фактически находятся в положении рабов. Об этом в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Что значит попасть в тюрьму?» заявила член Общественной палаты РФ Мария Бутина, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В США есть 13-я поправка в Конституции, которая отменяет рабство везде, кроме тюрьмы. Поэтому в американской тюрьме заключенные обязаны работать, и за эту работу им платят копейки. При хорошем раскладе можно зарабатывать 24 доллара в месяц. В СИЗО, где я работала уборщицей, я получала семь долларов в месяц. Переведите на наши деньги и вы поймете, что в США от рабства никто не ушел. Особенно, когда мало людей знает об этом. Любые передачи в тюрьмах запрещены. Это значит, что все, что необходимо, в том числе теплую одежду, вам никто не даст. Вам придется ее приобрести за свой счет втридорога в тюремном магазине. То есть обеспечить себя теплой одеждой за свой счет у вас не получится. Дай бог, если у вас есть родственники, которые переведут вам деньги на ваш счет. Представляете, человек идет на преступление из нужды, оказывается в тюрьме, и из его семьи выжимаются деньги», — описывает условия содержания в тюрьмах США Бутина, испытавшая «прелести» американской демократии на собственном опыте.

По ее словам, большинство тюремных «рабов» в США — афроамериканцы или латиноамериканцы.

«Конечно, я сидела в Вашингтоне, где большинство населения чернокожие. Но можно посмотреть статистику, согласно которой шансы у чернокожих попасть в тюрьму в пять раз выше, чем у белых, хотя чернокожих всего 12–13% в США», — пояснила эксперт.

К такому печальному результату приводит разрушенная система начального образования в США, отмечает Бутина, и система социальных пособий, которая не дает реального равноправия американских граждан.