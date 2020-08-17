Суздальцев считает, что в деле о крушении МН17 не исключен резкий поворот

Москва, 17 августа. Предположение политического эксперта из Нидерландов Эрика ван де Бика наводит на мысль о наличии отчетливого украинского следа в крушении малайзийского Boeing MH17, в деле о катастрофе не исключен резкий поворот. Об этом рассказал политолог, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Ранее на своей странице в Twitter ван де Бик высказал мнение, что Служба безопасности Украины (СБУ) связана с расследованием авиакатастрофы 2014 года. К такому выводу он пришел после недавнего заявления украинского оппозиционного блогера Анатолия Шария. Тот заявил, что располагает данными, доказывающими непричастность России и ДНР к трагедии.

По мнению Суздальцева, заключение представителя Нидерландов близко к правде и наталкивает на мысль о присутствии украинского следа в крушении.

«Многие данные подвергались сомнениям. Последние месяца три, а также с момента начала судебного процесса, все больше появляется таких вроде бы незначительных, но очень пикантных новостей о катастрофе Boeing. То есть тема изменилась. Это говорит о том, что все-таки сторона обвинения, которая готовилась в отношении Российской Федерации, не имеет основы», — сказал эксперт в комментарии для ФБА «Экономика сегодня».

Ван дер Бик назвал новую информацию по делу «впечатляющей» и предположил, что если утечка данных о перехвате Безлера подлинна, это может означать две вещи: во-первых, СБУ обманула не только общественность, но и голландского прокурора, во-вторых, последний покрывает вранье СБУ. Приведенные сведения дают очередной повод задуматься о политизированности судебного разбирательства.

«Украинская сторона в данном случае заинтересована в судебном процессе в высшей степени, потому что инцидент с самолетом произошел на ее территории в зоне боевых действий. При этом доказать, что Boeing был сбит соседним государством, невероятно сложно, и выглядело бы такое доказательство как акт поддержки Киева и солидарности с Украиной», — пояснил политолог.

Рассуждая о якобы причастности РФ к катастрофе, Суздальцев отметил, что так называемые доказательства вины Москвы имеют слишком много несоответствий и кажутся фантастическими.

«После катастрофы исчез диспетчер, происходили переговоры, шли обсуждения. На основании всех фактов можно допустить наличие следа украинской разведки. О чем это говорит — для Киева не было неожиданностью или случайностью все происходящее. Вполне возможно, что это была спланированная провокация, в которой люди выступали в виде расходного материала. При этом часть из них была из стран НАТО. Хороший повод развернуть этот блок против России», — указал он.

Политолог подчеркнул, что желающих манипулировать данными о катастрофе на Украине много, и немало странных нюансов исходит именно со стороны Киева.

«Я склонен думать, что те же США и командование НАТО знают, кто сбил самолет. И это превращается в страшную тайну, которая при раскрытии вызовет глобальное недоверие к участникам. Резкий поворот в этом деле не исключен и возможен при появлении информированного перебежчика от украинской стороны, способного предоставить настоящие доказательства. Однако складывается впечатление, что все, кто способен подтвердить след Украины, пропали», — заключил Суздальцев.

Пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. На борту находились 298 человек, все они погибли.

После трагедии украинские власти, которые по неясной до сих пор причине не закрыли для гражданских судов воздушное пространство над Донбассом, где в то время уже активно велись боевые действия, поспешили обвинить в произошедшем ополченцев и Россию. При этом в состав Совместной следственной группы, созданной Нидерландами для расследования обстоятельств крушения, Украина была приглашена, а РФ — нет. В настоящее время голландская прокуратура отказывается рассматривать собранные российской стороной в ходе собственного расследования материалы о катастрофе.