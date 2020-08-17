Лукашенко назвал условие проведения новых президентских выборов

Минск, 17 августа. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы могут состояться после внесения изменений в конституцию страны. Об этом он сказал в ходе выступления перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

«Будет так, мужики. Нам нужно принять новую конституцию… Вы ее должны принять на референдуме... И по новой конституции провести, если вы хотите, выборы — и парламента, и президента», — пояснил Лукашенко.

По его словам, в настоящее время идет работа над текстом новой конституции. Белорусский лидер также добавил, что ранее он отверг два варианта конституции, так как они практически не отличались от нынешнего.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Позднее Тихановская заявила, что не признает результаты выборов.

После завершения голосования в Белоруссии начались массовые протестные акции. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона митингующих.