Критик Соседов резко высказался о вдовце Легкоступовой

Москва, 17 августа. Музыкальный критик Сергей Соседов встретился с вдовцом певицы Валентины Легкоступовой в эфире программы Андрея Малахова «Прямой эфир». Критик поделился свои впечатлением от встречи в комментарии Sobesednik.ru.

Соседов назвал смерть Легкоступовой трагической случайностью. Он уверен, что жизнь артистки можно было спасти, но было упущено время.

«Ее нужно было вывести. Но упустили время. Нужно было сразу вызывать врача, несмотря на все протесты с ее стороны», — заявил он.

Кроме того, критик высказался о муже покойной яхтсмене Юрии Фирсове. Его подозревают в причастности к смерти Легкоступовой.

«Муж мне не понравился. Он был с бодуна, как мне кажется. У него абстинентный синдром. Он еще не отошел от выпитого. Это видно сразу. Он говорил тяжело, муторно, мутно, туго. Половину не помнил совершенно: что случилось и как», — рассказал Соседов.

Он добавил, что ему вовсе не жаль Фирсова, но жаль певицу. Соседов назвал Легкоступову чудесной, совершенно прелестной женщиной, которая всегда улыбалась.

Напомним, что о смерти исполнительницы хита «Ягода-малина» стало известно 14 августа. Несколько дней до ухода из жизни певица находилась в коме. На ее теле были найдены многочисленные гематомы. По словам Фирсова, она получила травмы, упав в ванной. Ранее дочь певицы Анетта Бриль назвала причину смертельной травмы.