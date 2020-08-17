Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Критик Соседов резко высказался о вдовце Легкоступовой

1 539
0 Оставить комментарий

Критик Соседов резко высказался о вдовце Легкоступовой

Москва, 17 августа. Музыкальный критик Сергей Соседов встретился с вдовцом певицы Валентины Легкоступовой в эфире программы Андрея Малахова «Прямой эфир». Критик поделился свои впечатлением от встречи в комментарии Sobesednik.ru.

Соседов назвал смерть Легкоступовой трагической случайностью. Он уверен, что жизнь артистки можно было спасти, но было упущено время.

Критик Соседов резко высказался о вдовце Легкоступовой

«Ее нужно было вывести. Но упустили время. Нужно было сразу вызывать врача, несмотря на все протесты с ее стороны», — заявил он.

Кроме того, критик высказался о муже покойной яхтсмене Юрии Фирсове. Его подозревают в причастности к смерти Легкоступовой.

«Муж мне не понравился. Он был с бодуна, как мне кажется. У него абстинентный синдром. Он еще не отошел от выпитого. Это видно сразу. Он говорил тяжело, муторно, мутно, туго. Половину не помнил совершенно: что случилось и как», — рассказал Соседов.

Он добавил, что ему вовсе не жаль Фирсова, но жаль певицу. Соседов назвал Легкоступову чудесной, совершенно прелестной женщиной, которая всегда улыбалась.

Напомним, что о смерти исполнительницы хита «Ягода-малина» стало известно 14 августа. Несколько дней до ухода из жизни певица находилась в коме. На ее теле были найдены многочисленные гематомы. По словам Фирсова, она получила травмы, упав в ванной. Ранее дочь певицы Анетта Бриль назвала причину смертельной травмы.

Новости партнеров