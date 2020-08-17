Около 30 артистов Мариинского театра заболели коронавирусом

Санкт-Петербург, 17 августа. Около 30 артистов балета Мариинского театра заболели коронавирусом. Трое из них находятся в инфекционных стационарах, остальные — на домашней изоляции. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По словам главы эпидемиологического надзора ведомства Ирины Чхинджерии, официально о случаях инфицирования стало известно 9 августа. После этого с 15 августа в театре проводили дезинфекцию всех помещений, работу театра приостановили.

«Дезинфекция проводилась силами специализированной организации. С контролем качества дезинфекции. После этого театр возобновил работу», — уточнила она в беседе с ТАСС.

В настоящее время, по словам Чхинджерии, все работники Мариинки проходят лабораторное обследование.

«Уже обследовано более 400 работников театра, у всех отрицательный результат», — добавила она.

Напомним, именно Мариинка первым из российских федеральных театров открылся для зрителей после карантина. 20 июня на Новой сцене прошел первый концерт, 16 июля заработал Концертный зал театра, историческая сцена открылась 1 августа.

Вопрос о второй волне коронавируса сейчас активно обсуждается и среди специалистов-эпидемиологов, и среди экономистов. Сегодня свою точку зрения на необходимость снова вводить карантин представила Всемирная организация здравоохранения. В ВОЗ убеждены, что второй «локдаун» не нужен и вреда от него будет гораздо больше. Достаточно обойтись масками, перчатками и соблюдением социальной дистанции.

При этом, как отмечает «Федерал Пресс», в организации указали на неожиданный позитивный эффект всемирной самоизоляции — качество воздуха стало гораздо лучше из-за остановки предприятий. Но в дальнейшем, по мнению специалистов ВОЗ, рассчитывать на это не придется.