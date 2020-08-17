Украина отозвала для консультаций посла из Минска

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Киев, 17 августа. МИД Украины отозвал своего посла Игоря Кизима из Минска. В Киеве намерены обсудить перспективы дальнейших отношений с Белоруссией.

«Я принял решение вызвать посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, сложившейся выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов», — заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Также чиновник подчеркнул, что такие меры предприняты впервые в истории взаимоотношений двух государств. Причиной Дмитрий Кулеба называет «недопустимые действия Минска».

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. Согласно официальным данным действующий президент республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. После объявления результатов голосования на улицах белорусских городов начались массовые протестные акции. Ранее Европарламент не признал итоги выборов в республике.