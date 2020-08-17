Эксперт объяснил, почему США и Израиль боятся покупки Ираном ЗРК С-400

F-35 против С-400, как лапоть против сапога, американскому истребителю нечего противопоставить, заявил Федеральному агентству новостей военный аналитик Виктор Литовкин.

Ранее аналитики Брэдли Боуман и Шейн Прейсуотер из Фонда защиты демократии в своей статье для журнала Breaking Defense сообщили, что снятие международного эмбарго на покупку Ираном наступательных вооружений может привести к тому, что Тегеран начнет приобретать у России и Китая средства противовоздушной обороны (ПВО) и истребители.

Сотрудники фонда напомнили, что в прошлом году власти исламской республики уже пытались закупить у России комплексы С-400, однако Москва отклонила предложение.

«Но, если эмбарго на поставки оружия будет прекращено, Москва может воспользоваться возможностью продать Тегерану С-400, а также истребители и другое оружие. Учитывая надвигающиеся опасности, министерство обороны (США. — Прим. ФАН) и Армия обороны Израиля готовятся ко всему, что может произойти», — сообщает Breaking Defense.

Одним из примеров такой подготовки могут стать совместные военные маневры армий двух стран по отработке ударов F-35 Lightning II по «сложным системам ПВО и истребителям противника перед поражением наземных целей». В большинстве сценариев самолеты американского производства должны будут уничтожить иранскую систему ПВО, чтобы «облегчить прямые или опосредованные удары по наземным целям.

Военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью корреспонденту ФАН заявил, что на самом деле никто не запрещал Тегерану закупать зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400, просто за российскими «Триумфами» уже выстроилась большая очередь.

«Если С-300 Иран уже купил у России, но он может купить и С-400, то единственная проблема в том, что С-400 стоит в очереди для многих стран: Китай закупил, Турции продали, теперь Индия, потом, насколько мне известно, Египет и Алжир, и уже потом Иран. Так что это дело не одного года. Что касается других видов вооружения, а именно танков, артиллерийских систем, систем залпового огня, то снятие эмбарго с Ирана позволяет ему покупать именно такие системы. Поэтому рассказы о том, что Иран получил возможность покупать С-400 — это попытка увести в сторону мировое общественное мнение по поводу эмбарго», — говорит эксперт.

Отметим, одна батарея С-400 может иметь до 72 наведенных ракет и одновременно обстреливать до 36 целей. Использование ракет разного типа позволяет «Триумфам» эффективно бороться с ударной авиацией, БПЛА, крылатыми, тактическими и баллистическими ракетами во всем доступном диапазоне высот от пяти метров до 30 километров, а также на дальности от двух до 400 километров. Кроме того, система способна интегрировать ЗРК различных типов С-300, Панцирь-С1, Тор-М, а также управлять значительной сетью средств ПВО разной дальности.

«F-35 против С-400, как лапоть против сапога. Российская система ЗРК элементарно обнаруживает и работает по американскому истребителю пятого поколения, так что американцы не зря турок критикуют за покупку С-400, потому что F-35 не может пройти через зону, охраняемую российским ракетным комплексом «Триумф», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в июле 2020 года глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что затраты по программе создания F-35 Lightning II после исключения из нее турецких подрядчиков, вызванного покупкой Анкарой у Москвы С-400 «Триумф», вырастут на 600 млн долларов и приведут к увеличению цены на каждый такой самолет на семь-девять миллионов долларов.