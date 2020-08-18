Кинологи московского ОМОНа раскрыли методы подготовки собак-саперов

Они бесстрашны, не агрессивны и всегда готовы к работе. Основная специализация собак московского ОМОНа — минно-розыскная служба. Без них в столице не обходится ни один концерт, митинг или спортивный матч. Чтобы не случилось непоправимого, четвероногим саперам приходится ежедневно работать, на службе или занятиях. Но сами они воспринимают это всего лишь как игру.

Корреспондент Федерального агентства новостей побывал в одном из подразделений ОМОНа Главного управления Росгвардии по Москве и разузнал подробности жизни их питомцев.

Бойцы с устойчивым иммунитетом

Утро для двухлетнего Жардена начинается с медицинского осмотра. Немецкая овчарка терпеливо переносит все процедуры: проверку температуры, чистку зубов, осмотр глаз и ушей. Для четвероногого бойца гигиенические процедуры обязательны и проводятся по строгому расписанию.

«Раз в неделю каждая собака, а их у нас в отряде 38, проходит медосмотр, — рассказывает ветврач отряда Ирина Семченкова. — Собаки у нас разного возраста: от полуторагодовалых до восьми-десяти лет, — но ведут себя при осмотре одинаково спокойно. Они у нас очень воспитанные, не кусаются. Конечно, некоторые меня боятся, ведь приходится им и уколы делать».

Уколы — мера скорее исключительная: по словам Ирины, в отряде у всех служебных собак здоровье в полном порядке.

«У нас сейчас в основном овчарки, немецкие и бельгийские, есть лабрадор. Все собаки живут на улице, в вольерах, и поэтому у них вырабатывается устойчивый иммунитет», — поясняет ветврач.

А вот с чем врачам лающего подразделения не приходится сталкиваться, так это с боевыми ранами. Такова специфика этих бойцов: они не участвуют в задержаниях и не несут караульную службу, они — специалисты минно-взрывного дела. Задача этого хвостатого контингента — обнаружить и определить, находится ли в подозрительной сумке, коробке, чемодане, машине взрывоопасный предмет или нет, а еще — отыскать спрятанное оружие или патроны.

«Для поиска выбираются адекватные, не агрессивные собаки. Важно, чтобы собака была активная, бесстрашная, чтобы психика у нее была стабильная. Чтобы не боялась замкнутого пространства, автомобилей, резких звуков, толпы. Есть специальные тесты, по которым новорожденных щенков двух недель от роду уже начинают отбирать в разные службы», — объясняет кинолог отряда Оксана Стоецкая.

Для них работа — скорее игра

Малинуа Ракета — прирожденный четвероногий сапер. Активности — с избытком, собака полностью оправдывает свою кличку. Послушания тоже предостаточно: бельгийская овчарка (это более привычное название породы) глаз не оторвет от Оксаны, боясь пропустить команду. Для кинолога Ракета — уже вторая служебная собака.

«До этого у меня немецкая овчарка была, а вот малинуа — более активные, — говорит Стоецкая. — Первое время за Ракетой я даже не успевала: она очень быстрая в работе и буквально на лету все схватывает. Немецкая овчарка в этом отношении, конечно, помедленнее будет. В принципе, что та, что эта собаки хороши в работе, просто под каждую надо подстраиваться».

Главная задача собаки-сапера, на сленге кинологов, — тщательно «пронюхать» подозрительное место или предмет. Навык нарабатывается тренировками, которые скорее похожи на игру. Чтобы он не пропадал, кинологи со своими четвероногими друзьями (в отряде собак предпочитают называть именно так) занимаются каждый день.

«Все начинается в восемь утра с выгула, потом утренний осмотр ветеринара, и если нет никаких замечаний — отправляемся на занятия. Собачки могут работать по обнаружению взрывчатки как в сумках, так и в машинах. Потом отдых, выгул. А в свободное время мы общаемся друг с другом», — рассказывает Оксана.

Сейчас перед собакой подготовили пять одинаковых по размеру сумок. В одной из них — предмет, имитирующий запах взрывчатки. Его так и называют — имитат. Команда кинолога и Ракета, оправдывая кличку, летят к сумкам. При этом соблюдая осторожность, ведь задевать сумку опасно: малейший толчок может стать фатальным.

Ракета обнюхивает все пять объектов и на мгновение зависает над одним из них. Почуяв знакомый запах, овчарка ложится, давая понять человеку: именно здесь притаилась опасность.

Университеты четырехлапых

К каждой собаке нужен свой подход, утверждает кинолог. Особые отношения завязываются с самого собачьего детства. Обычно щенка выбирают в питомниках — так можно со стороны посмотреть на будущего четвероногого сапера. Но бывают исключения: с будущей Ракетой Оксана познакомилась… виртуально.

«Ракету для меня выбирали коллеги. По видеосвязи они показали мне несколько щенков, — вспоминает собеседница ФАН. — Один из них сразу бросился мне в глаза своей энергичностью, заинтересованностью, и я для себя отметила — вот мой будущий компаньон по службе».

Ракета словно понимает, что она в центре внимания, и, как истинная кокетка, легко и непринужденно позирует для фотографа. Это ласковое и человекоориентированное существо, говорят все в отряде. Стоит Ракете услышать команду — она тут же готова к работе. Конечно, для нее это всего лишь игра, за которую она всегда получает награду. Но даже тут малинуа выделяется среди других четырехлапых «коллег».

«Мы всегда поощряем собак. Как правило, это кусочки корма, а вот для Ракеты главное лакомство — кошачьи консервы. Не знаю почему, но для нее это самый желанный деликатес», — смеется Оксана Стоецкая.

Собачьи университеты начинаются с общего курса дрессировки. В три-четыре месяца все щенки обучаются основным командам. Затем еще почти год уходит на то, чтобы сделать из молодого пса сапера, специалиста по задержаниям или караульного.

А дальше — служба. В зависимости от специализации, она длится до восьми лет, но это не предельный возраст. Есть в отряде собаки, которые и в десять лет способны обнаружить опасную находку, хотя это скорее исключение из правил.

Такие возрастные собаки, чтобы доказать пригодность к службе, должны каждый год сдавать экзамен специальной комиссии. Если испытание проходит удачно — лохматый сапер отправляется обратно в вольер. В противном случае его отправляют на заслуженную пенсию.

Но не переживайте: ветеранов не выгоняют на улицу. Собачий век они коротают дома у тех, с кем все это время выходили на службу.