Первый канал назвал наставников нового сезона шоу «Голос»

Москва, 17 августа. Первый канал огласил список наставников команд в новом, девятом сезоне популярного музыкального шоу «Голос».

Места жюри достались на этот раз рэперу Басте, лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, певцам Полине Гагариной и Валерию Сюткину.

«Все четверо уже не раз работали на проекте и в том числе как тренеры конкурировали друг с другом», — уточнили в пресс-службе Первого канала.

Наставники поблагодарили Первый канал и руководство шоу за такое решение. Гагарина подчеркнула, что всегда с трепетом ждет приглашения на «Голос».

«Благодарю Первый за высокую оценку моей работы, за доверие и хороший вкус, проявленный ко мне в качестве наставника», — сказал Сюткин.

Баста же рад возможности помочь участникам, стремящимся показать на шоу свой талант и побороться за победу.

«Я уверен, что амбиции есть не только у участников, но и у членов жюри. Будет битва!» — заключил он.

Напомним, что «Голос» выходит в эфир Первого канала с октября 2012 года. Передачу в 2015 году признали лучшим музыкальным телешоу России. Существуют также проекты «Голос. Дети» и «Голос. 60+».

Гагарина, Шнуров и Баста ранее попали в список самых высокооплачиваемых артистов по версии журнала Forbes.